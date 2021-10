Pogba et Mbappé, Madrid prêt à frapper fort !

Dans : Liga.

Lancé sur la piste de Kylian Mbappé, le Real Madrid a également réactivé son intérêt pour Paul Pogba, selon les informations du journal AS.

Très discret sur le marché des transferts depuis deux ans, le Real Madrid déborde d’ambition et multiplie les pistes dans l’optique de l’été prochain. Intéressé par le profil d’Aurélien Tchouaméni (Monaco), le club merengue est toujours sur la piste de Paul Pogba. Dans son édition du jour, le journal AS rapporte que le Real Madrid n’a pas fait un trait sur la signature du milieu de terrain de Manchester United, malgré le départ de Zinedine Zidane, qui faisait de « La Pioche » sa priorité absolue dans la capitale espagnole.

Le média madrilène croit par ailleurs savoir que le salaire de Paul Pogba, estimé à 15 millions d’euros par an à Manchester United, n’est pas un frein pour le Real Madrid, dont le président Florentino Pérez est même prêt à offrir au champion du monde 2018 une juteuse prime à la signature. Ce dossier est lourd financièrement pour le Real Madrid. Mais il n’empêcherait pas le club merengue d’accomplir son objectif principal du prochain mercato, à savoir de recruter Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé est toujours la priorité

Et pour cause, le journal AS rappelle à ses lecteurs que l’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’Equipe de France demeure l’objectif n°1 du Real Madrid. Libre en juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé en faveur du PSG et après ses interviews accordées à RMC et L’Equipe la semaine dernière, rien n’indique qu’il paraphera un nouveau bail en faveur du vice-champion de France en titre… au contraire. Dans un monde idéal, le Real Madrid aimerait compter dans ses rangs dès la saison prochaine le trio gagnant de la France lors de la dernière édition de la Ligue des Nations, à savoir Karim Benzema, Paul Pogba et Kylian Mbappé. Reste maintenant à voir si tout se passera comme l’espère Florentino Pérez lors du prochain mercato estival…