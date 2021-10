Benzema et la France, le Real Madrid scandalise l’Espagne

Dans : Foot Europeen.

Par Baptiste Mulatier

Le Real Madrid a exprimé sa joie sur ses réseaux sociaux pour Karim Benzema, buteur contre l’Espagne dimanche soir en finale de la Ligue des Nations. Les critiques fusent depuis, de l’autre côté des Pyrénées.

Déjà premier buteur contre la Belgique, Karim Benzema a une nouvelle sonné la révolte en égalisant contre l’Espagne, dimanche soir, en finale de la Ligue des Nations. Servi sur le côté gauche par Kylian Mbappé, Karim Benzema a repiqué dans l’axe avant de décrocher une sublime frappe enroulée. Unai Simon n’a pu que la dévier en pleine lucarne. L’attaquant du Real Madrid a incontestablement été l’un des grands artisans du sacre de l’équipe de France. Il a remporté son premier trophée avec les Bleus chez les A. Pour le plus grand bonheur des Français…et d’une bonne partie des Espagnols ! Le Real Madrid n’a pas pu s’empêcher d’afficher sa joie pour son joueur sur ses réseaux sociaux. « Qué Golazo !!! », a tweeté le club de la capitale espagnole, en majuscules, et avec un drapeau de la France en émoticône. Un post qui a choqué de nombreux fans de l’autre côté des Pyrénées. « Les Espagnols doivent être les seuls au monde à être contre leur propre équipe. Même les fans argentins de Boca et de River s'unissent pour soutenir leur équipe nationale. Les Espagnols ne méritent jamais de remporter un titre », peut-on lire en réponse.

Le Real Madrid réclame le Ballon d’Or pour Benzema !

Le Real Madrid ne s’est pas arrêté là. Dès la fin du match les Merengue ont adressé un message à la France, en votant Karim Benzema pour le Ballon d’Or. « Félicitations à l'équipe de France et à tous les fans de football de France pour le titre extraordinaire remporté et félicitations à notre spectaculaire joueur Benzema, Ballon d'Or », a écrit le Real Madrid. Le club de Florentino Pérez lance une campagne pour son joueur, qui a gagné des points dans la course au Ballon d'Or. Mais ne serait-il pas également un peu rancunier ? La sélection espagnole a bien du mal à fédérer tout le pays depuis le retour sur le banc de Luis Enrique en novembre 2019. L’ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone n’a en effet, une nouvelle fois, sélectionné aucun joueur du Real Madrid, comme à l’Euro. La capitale ne lui pardonne pas, et le fait bien savoir.