Plus fort que le complot de Madrid, le Barça va marquer l'histoire

Par Eric Bethsy

A l’occasion de l’Assemblée générale du FC Barcelone ce samedi, Joan Laporta s’est lâché. Le président catalan a encore démenti les accusations dans l’affaire Negreira, tout en assurant que le Barça se relèverait après cette épreuve selon lui orchestrée par le « madridisme sociologique ».

C’était le show Joan Laporta ! Ce samedi, pour lancer l’Assemblée générale du FC Barcelone, le président catalan a prononcé un discours d’environ 45 minutes. Le dirigeant a presque fini les larmes aux yeux à force d’enchaîner les déclarations fortes. Le patron du Barça s’est notamment défendu face aux accusations dans l’affaire Negreira, l’ancien responsable des arbitres soupçonné d’avoir été corrompu par les Blaugrana. Selon lui, tout vient d’une sorte de complot madrilène.

🔵🔴 Laporta: "Al madridismo sociológico no le gusta que se hable de su poder. Ganaremos el proceso judicial, seremos absueltos, no hemos hecho nada de lo que se nos acusa. Tengo malas noticias para el madridismo sociológico porque vamos a repetir el mejor Barça de la historia" pic.twitter.com/5JdjQhLpWX — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 21, 2023

« Notre club est plein d'engagements, a confié Joan Laporta. On ne salit pas l'histoire du Barça. Je fais référence à l'attaque la plus féroce et qui s’en prend à notre réputation : l'affaire Negreira. C'est une campagne de discrédit. Nous ne pouvons pas le permettre. Ils peuvent toujours chercher et diffamer, ils ne trouveront rien parce que nous n'avons rien fait de ce dont ils nous accusent. Il y avait des rapports techniques d'arbitres avec des factures et des virements. Ils pensent que cet argent servait à payer des arbitres. Nous prouvons que cet argent était pour des conseils arbitraux. »

Laporta prévient les Madrilènes

« Cette affaire Negreira sert à ceux qui veulent porter préjudice à la réputation du Barça. A ceux qui ne veulent pas que le Barça soit plus qu'un club. Il faut surtout aller à Madrid pour travailler, et tu te rends compte qu'il y a un madridisme sociologique dans les centres de pouvoir politique, économique, médiatique et sportif. J'ai déjà lutté contre ça lors de mon premier mandat et ça ne s'était pas bien passé pour eux. (...) Tôt ou tard, une sentence viendra innocenter le Barça. J'ai de mauvaises nouvelles pour le madridisme sociologique parce que nous reproduirons le meilleur Barça de l'histoire », a prévenu le président du champion d’Espagne.