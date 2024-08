Pau Victor donne le Clasico au Barça face au Real

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

A New York et dans un match interrompu une heure par un violent orange, le Clasico a été remporté par le FC Barcelone, qui s’est imposé 2-1 face au Real Madrid dans la nuit de samedi à dimanche. Les Catalans peuvent remercier leur dernière pépite Pau Victor, qui a été présent au bon endroit dans la surface pour conclure deux actions de près et permettre au Barça de mener 2-0. Nico Paz a réduit la marque de la tête sur corner, mais le club catalan continue son parcours parfait dans ce match toujours très suivi, même en rencontre de préparation.