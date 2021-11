Officiel : Xavi nouvel entraineur du Barça pour 5 millions d'euros

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone a payé 5 millions d’euros à Al-Sadd pour faire lever sa clause, et faire signer Xavi comme nouvel entraineur d’un Barça en pleine dérive.

Légende vivante du FC Barcelone, Xavi va réaliser l’un des plus grands rêves de son après-carrière. L’entraineur de 41 ans a fait l’objet d’un accord entre Al-Sadd qu’il entrainait depuis la fin de sa carrière de joueur, et le club catalan, le seul club qu’il a connu dans sa vie au plus haut niveau et avec lequel il a tout gagné. Véritable métronome du grand Barça, le milieu de terrain était la pierre angulaire d’un milieu de terrain composé avec Sergi Busquets et Andres Iniesta, qui a fait tourner en bourrique l’Europe entière pendant une décennie. Sa façon de réguler le jeu et de dicter le tempo a ensuite transpiré dans sa carrière d’entraineur, où il a connu certains succès avec la plus modeste formation qatarie d’Al-Sadd.

Xavi, de retour à la maison au Barça

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021

Ce pur catalan, défenseur de l’indépendance de cette région d’Espagne, arrive véritablement en sauveur du côté du FC Barcelone. Le club est en chute libre sportive et financière. Les investissements réalisés depuis les départs des grands joueurs du club se sont avérés catastrophiques, tout comme la politique menée par les dirigeants précédents. Ronald Koeman, recruté à prix d’or, n’a pas pu enrayer la chute et a été limogé après la série de mauvais résultats de ces dernières semaines. Les défaillances en Ligue des Champions et les difficultés à enchainer les bonnes performances en Liga ont mis les socios en colère, eux qui ne fréquentent plus aussi assidument les tribunes du Camp Nou. La signature de Xavi devrait permettre de ramener beaucoup de calme, l’Espagnol étant une figure du football mondial, un ancien pro particulièrement respecté, et un technicien qui arrive avec des idées bien précises sur la façon de jouer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Xavi Hernández (@xavi)

Sa volonté sera aussi de faire confiance aux jeunes de la Masia, dont il a lui-même été issu, afin de redonner une âme à cette équipe qui s’est grillée avec le recrutement de stars mondiales comme Griezmann, Dembélé, Coutinho ou Pjanic, sans que cela n’apporte un plus sportivement. Résultat, la signature de Xavi était vue comme une évidence, même s’il a fallu pour cela forcer la main des dirigeants d’Al-Sadd, qui ont exigé le montant de sa clause libératoire, soit 5 millions d’euros. Un investissement de plus pour le Barça, qui va déjà avoir du mal à trouver un accord à l’amiable pour payer Ronald Koeman et son copieux salaire après son limogeage. Mais en attendant, trouver un entraineur de premier choix, avec le club chevillé au corps, était un impératif que les dirigeants blaugrana ne pouvaient pas zapper.