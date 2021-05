Real Madrid : Zidane hurle au mensonge

Dans : Liga.

Suite à la victoire du Real Madrid contre l’Athletic Club de Bilbao dimanche en Liga (1-0), Zinédine Zidane a détruit toutes les rumeurs autour de son potentiel départ.

Les Merengue sont encore en vie dans la course au titre en Liga ! Le Real est même passé tout proche d’une énorme affaire dimanche dans le multiplex de la 37e journée. Jusque dans les dix dernières minutes de jeu, La Maison Blanche était effectivement en tête du championnat d’Espagne. Sauf qu’au terme d’un gros finish, l’Atlético a renversé la vapeur contre Osasuna avant de s’imposer (2-1). Malgré ce succès de l’ennemi madrilène, le Real peut encore être champion lors de la dernière journée. Pour cela, il faudra que le Real gagne contre Villarreal et que l’Atléti trébuche face à Valladolid. Autant dire que Zinédine Zidane va y croire jusqu’au bout !

« C'est mentir sur tous les plans »

Surtout qu’il n’est pas encore officiellement sur le départ à Madrid, contrairement à ce qui était annoncé par la presse espagnole depuis samedi soir. En effet, en conférence de presse d’après-match, l’entraîneur français a tout simplement détruit toutes les rumeurs. « Comment pourrais-je dire maintenant aux joueurs que je m'en vais ? On joue notre vie et je dirais que je pars ? C'est mentir sur tous les plans. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne dirai jamais cela à mes joueurs. On verra à la fin de la saison, mais pour l'instant, je suis là et il nous reste un match », a balancé Zizou, qui ne perdra donc pas d’énergie avec les médias, tous en quête de buzz en cette fin de saison. Il faut dire que le moment n’est pas à la dispersion, sachant que son Real peut encore sauver sa saison en remportant la Liga au nez et à la barbe de l'Atlético de Simeone et loin devant le Barça.