Officiel ‍: Le Real blinde Valverde jusqu'en 2029

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Cet automne, si le Real Madrid apparait dans la rubrique mercato, c’est parce qu’il blinde ses pépites. Après Vinicius, Rodrygo et Camavinga notamment, le club espagnol a décidé de conserver sur le long terme son infatigable milieu de terrain Federico Valverde. Une prolongation qui emmène l’Uruguayen jusqu’en 2029 et une magnifique aventure qui se poursuit pour un joueur arrivé à seulement 18 ans, en 2016, à Madrid. Cela lui a permis de déjà remporter 9 titres, dont la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi et deux Mondiaux des clubs.