Officiel ‍: Le Barça prête Clément Lenglet à l'Atlético

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Prêté à Aston Villa la saison dernière, Clément Lenglet est de nouveau prêté par le FC Barcelone. Mais cette fois, l’international tricolore reste en Espagne puisqu’il évoluera chez un concurrent pour le titre, l’Atlético de Madrid.

« L'Atlético de Madrid et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour le prêt de Clément Lenglet, qui jouera pour notre club jusqu'à la conclusion de cette saison. Le défenseur central international français de 29 ans se distingue par sa bonne qualité de passe et son anticipation et possède une vaste expérience dans les clubs non seulement de son pays natal mais également en Premier League et en Liga. International dans toutes les catégories jeunes de l'équipe de France, il a fait ses débuts avec l'équipe A en 2019 et a remporté la Ligue des Nations avec son pays en 2021. Le défenseur central a passé la visite médicale et a ensuite signé son nouveau contrat. Bienvenue Clément ! » peut-on lire sur le site officiel des Colchoneros ce lundi matin.