Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Magie du dernier jour du mercato, le dossier Joao Felix s’est enfin décanté et l’attaquant portugais, totalement indésirable à l’Atlético de Madrid, a rejoint le club catalan. Il s’agit d’un prêt d’un an sans aucune option d’achat. A noter qu'avant de quitter l'Atlético, Joao Felix a prolongé d'un an, pour ne pas perdre trop de valeur marchande avec ce départ sans contrepartie.