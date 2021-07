Neymar et le Barça signent un accord de paix !

Dans : Liga.

Depuis le départ de Neymar du FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain, le Barça et le joueur brésilien s'affrontaient devant la justice. Mais cette guerre s'est terminée ce lundi.

Joan Laporta semble vouloir solder l’ensemble des dossiers à même de poser des problèmes au FC Barcelone, et le successeur de Josep Maria Bartomeu au poste de président du Barça a donc pris à bras-le-corps le dossier Neymar. Depuis que ce dernier a tourné le dos aux Blaugrana pour signer au PSG en 2017, la guerre était totale entre Bartomeu et le clan Neymar, et cela avait des répercussions devant la justice espagnole. La menace étant pour les deux parties que face aux nombreuses procédures engagées le joueur et son ancien club soient condamnés et que cette histoire coûte de l’argent aux deux. Alors, des négociations ont eu lieu, et le FC Barcelone a officialisé un accord avec la star brésilienne afin d’en finir de ces procès.

« Le FC Barcelone informe qu'il a trouvé un accord extra-judiciaire et amiable concernant les différents litiges en cours avec le joueur Neymar da Silva Santos Junior. Le Club et le joueur ont signé un accord transactionnel afin de mettre fin aux actions de justice en cours des deux côtés : trois plaintes aux prud'hommes et une procédure civile. Neymar a défendu les couleurs du Barça entre 2013/14 et 2016/17. Il s'est ensuite engagé avec le Paris Saint-Germain, club où il joue encore », précise, dans un communiqué le FC Barcelone. Même s'il n'y aura pas de gagnant dans ces histoires, au moins il n'y aura pas de perdant.