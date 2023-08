Neymar à l'essai, le Barça l'humilie encore

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Prêt à retrouver le FC Barcelone cet été, Neymar devra composer avec de nombreux obstacles. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain est notamment confronté aux limites financières du club catalan, ainsi qu’aux réticences de l’entraîneur Xavi. D’où la solution envisagée par les différentes parties.

Luis Enrique ne prendra pas la défense de Neymar. Malgré leur précédente collaboration au FC Barcelone, l’entraîneur du Paris Saint-Germain se range du côté de la direction et n’a pas convoqué le Brésilien pour la venue du FC Lorient ce samedi en Ligue 1. Le milieu offensif de 31 ans est donc bien poussé vers la sortie, lui qui espère retrouver le Barça cet été.

L’information a en effet été confirmée par le capitaine blaugrana Sergi Roberto. « Si je lui ai envoyé un message ? J'ai parlé avec lui, a confié le milieu au quotidien Sport. Ce qu'on s'est dit ? C'est privé. Mais oui, il serait ravi de revenir. » Et ce malgré les nombreux obstacles sur son chemin. On parle bien sûr des réticences de l’entraîneur du Barça Xavi, inquiet à l’idée de voir son ancien coéquipier donner le mauvais exemple aux jeunes du vestiaire.

Il faut également souligner les problèmes du Barça avec le fair-play financier de la Liga, qui lui impose de réduire sa masse salariale. Mais pour contourner ces difficultés, le champion d’Espagne et le Parisien ont peut-être trouvé une solution. Selon le journaliste de TNT Brasil, Marcelo Bechler, Neymar serait prêt à signer au Barça pour seulement une saison, avec un salaire assez bas.

Xavi pourrait tester Neymar

L’international auriverde entrerait ainsi dans la grille salariale du FC Barcelone et laisserait le club catalan décider de le prolonger ou non, avec de meilleures conditions salariales bien sûr. C’est d’ailleurs la stratégie utilisée pour le défenseur polyvalent Marcos Alonso, qui avait signé l’été dernier. Il s’agirait donc d’une sorte de mise à l’essai d’une saison pour Neymar qui, sans mettre le club en danger, aurait l’opportunité de convaincre Xavi sur et en dehors du terrain.