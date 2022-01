Messi revient, règlement de comptes à Barcelone !

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Le départ de Lionel Messi cet été a constitué une onde de choc à Barcelone. L'Argentin, formé au club, est en effet l'enfant du pays. Si les socios n'ont pas digéré son transfert, c'est aussi le cas du vestiaire et notamment de Gerard Piqué.

Lionel Messi est une icône du football mondial apprécié dans le monde entier, il est adulé en Argentine mais rien ne dépasse l'amour que lui portent les supporters du Barça. Arrivé à 13 ans en Catalogne, Messi est l'un des leurs et rien ne pouvait laisser imaginer qu'il les quitterait un jour. Pourtant, cet été, La Pulga a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG mettant fin à une aventure de 21 ans avec les Blaugranas. Ce départ a laissé orphelin tous les socios du club mais a aussi laissé des traces dans le vestiaire du Barça, notamment chez son grand ami Gerard Piqué.

Piqué et Messi, les deux grands amis fâchés ?

L'emblématique défenseur central du club catalan n'aurait pas digéré le départ de son vieux complice des campagnes passées. Leurs relations seraient même rompues depuis le départ de Messi pour Paris cet été. C'est ce que révèle le journaliste Alfredo Martinez qui a relaté sur Twitter un épisode significatif de cette tension entre les deux hommes.

🚨 LA RELACIÓ MESSI - PIQUÉ ‼️



💥 "En esa cena no estaba Piqué, su relación con Messi no es buena. Se rompió a raíz de su salida del Barça"



🗣️ @Alfremartinezz #laporteria



📲 https://t.co/UHpoLROggv pic.twitter.com/0cVgcCK3Hv — La Porteria (@Laporteriabtv) January 25, 2022

Lionel Messi est revenu récemment dans la capitale catalane pour retrouver ses ex-coéquipiers, enfin pas tous. L'Argentin a dîné avec Jordi Alba et Sergio Busquets mais Gerard Piqué n'était pas présent à la table. « Piqué n’était pas à ce dîner, sa relation avec Messi n’est pas bonne. Cela s’est rompu juste après son départ du Barça », indique Alfredo Martinez. La cause de cette rupture serait les propos de Piqué envers Messi tenu avec le président Joan Laporta. Le défenseur aurait indiqué que « rien de mal ne se passerait » avec le départ de Messi. Des propos qui n'auraient pas fait plaisir à Messi et que les supporters barcelonais ne doivent pas valider au vue des difficultés sportives du Barça.