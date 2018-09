Real : Bale, Alves, Cristiano Ronaldo s'en prend de partout

Dans : Liga, Foot Europeen, PSG.

Après une décennie de très bons services au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a décidé de tourner la page et s’est dirigé vers la Juventus Turin cet été.

Il n’en a clairement pas fait un principe de gros sous, mais plus une question de remise en cause et de nouveau challenge. Au Real Madrid, où il a tout de même remporté à quatre reprises la Ligue des Champions, on pourrait clairement lui faire une statue. Mais rares sont les messages positifs à son égard depuis son départ. Florentino Perez se fait discret, et certains de ses anciens coéquipiers sont même durs, comme Sergio Ramos. Cette semaine, Gareth Bale a avoué qu’il était soulagé par le départ de CR7. « Je pense que l’on dégage plus quelque chose d’une équipe, que l’on travaille tous ensemble plutôt que pour un joueur. C’est plus détendu », a fait savoir l’ailier gallois en grande forme en ce début de saison.

Même constat chez un ancien adversaire de Cristiano Ronaldo, Daniel Alves, pour qui le collectif madrilène sera plus fort sans le Portugais. « Le Real Madrid est plus une équipe sans Cristiano. Maintenant, c'est plus difficile qu'avant. Avant, c'était compliqué, mais l'attaque était portée par Cristiano. Elle est plus dangereuse maintenant, selon ma façon de voir le football et ma conception du jeu », a bien précisé le Brésilien, qui sait que le Real Madrid devra tout de même digérer ce départ du quintuple Ballon d’Or, notamment dans les matchs à gros enjeux où il parvenait toujours à avoir le dernier mot.