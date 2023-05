Messi et Di Maria réunis, le Barça se la joue PSG

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Bientôt libre après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, Lionel Messi pourrait retrouver le FC Barcelone. Le club catalan s’active pour convaincre l’Argentin et pense à utiliser son compatriote Angel Di Maria, parti pour quitter la Juventus Turin.

Le FC Barcelone doit encore patienter. En difficulté avec le fair-play financier de la Liga, qui menace clairement son recrutement estival, le récent champion d’Espagne attend que l’instance se prononce sur son plan économique. Il est donc impossible d’avancer sur les dossiers en cours, et notamment sur celui de Lionel Messi. Le club catalan a pourtant affiché son intention de récupérer son ancien joueur. La situation est idéale puisque l’Argentin, en fin de contrat au Paris Saint-Germain, ne devrait pas prolonger. Reste à savoir quelle sera la décision de la Pulga également convoitée en Arabie Saoudite et en Major League Soccer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

On peut aussi se demander si Lionel Messi acceptera d’attendre que le Barça débloque sa situation. De son côté, le FC Barcelone reste confiant. Les départs de Sergio Busquets et de Jordi Alba vont permettre d’alléger la masse salariale. Et au cas où l’argument financier ne suffisait pas, une autre connaissance du meneur de jeu pourrait permettre de l’attirer en Catalogne. En effet, le média espagnol Relevo annonce un intérêt du Barça pour Angel Di Maria, un ami proche de Lionel Messi. Rappelons que le Barça a déjà tenté de recruter l’ailier droit à plusieurs reprises.

De la concurrence pour le Barça

L’été dernier par exemple, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain était passé tout proche d’une signature chez les Blaugrana. Quelques mois plus tard, El Fideo approche de la fin de son bail à la Juventus Turin. Un contrat qu’il peine à prolonger à cause d’un désaccord sur le plan salarial. Le Barça, qui a uniquement pris des renseignements, pense à profiter de la situation. Mais le proche de Lionel Messi, prêt à poursuivre au haut niveau, intéresse également des clubs en Arabie Saoudite, Galatasaray et Benfica, la première équipe de sa carrière en Europe.