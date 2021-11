Messi est cramé, le Barça adore le voir au PSG

Dans : Liga.

Par Baptiste Mulatier

Lionel Messi n’est pas regretté par tout le monde du côté du FC Barcelone. José Elias, proche de Joan Laporta, se lâche sur la nouvelle star du PSG.

6 août dernier. Lionel Messi et le FC Barcelone mettent fin à leur histoire d’amour. C’est évidemment le choc pour tous les observateurs et surtout pour les fans du Barça. Le retour à la présidence de Joan Laporta ne laissait pas présager cette issue. Lionel Messi et son club de toujours allaient finir par trouver un accord. Mais il n’en a rien été. Endetté jusqu’au cou, le club de Catalogne s’est fait une raison. En quelques jours, la star argentine se mettait d’accord avec le PSG. Cet événement a été vécu comme un crève-cœur pour la majorité des Barcelonais, mais pas pour tous. La preuve avec la position de José Elias, patron de la société Audax, également proche de Joan Laporta, qu’il a soutenu lors de la dernière campagne présidentielle. Lors de l’émission la Soltana, ce José Elias n’a pas été tendre avec Lionel Messi, qu’il aurait voulu voir partir un an plus tôt. Il s’est également permis de remettre en question les larmes de La Pulga au moment de l’annonce de son départ, sans préciser réellement le fond de sa pensée.

« Messi était trop vieux pour le Barça »

« Il fallait créer une nouvelle équipe et avec Messi on ne pouvait pas. Messi était trop vieux pour le Barça. Ce que j'ai dit, c'est que, en tant que Culé (supporter du Barça), en tant que José Elías, si nous avions laissé partir Messi un an plus tôt, nous aurions gagné de l'argent. Si nous avions pris 100 millions d'euros, j'aurais été heureux de cela. La fin de Messi était en vue ; si ce n'était pas l'année dernière, c'était cette année, et faire du Barça une équipe gagnante signifie faire un projet post-Messi. Il fallait prendre une décision à un moment donné. Les gens disent : ‘qu'est-ce que tu voulais, qu'il prenne sa retraite ici ?’ Eh bien, non (…) C'est la loi de la vie. Et ça m'a foutu en l'air le jour où Messi est parti. Mais je pense que les gens ont confondu les larmes. Messi ne pleurait pas parce qu'il ne restait pas au Barça, il pleurait à cause de plusieurs choses, pas parce qu'il ne restait pas au Barça (...) Messi arrivait à la fin d'un cycle », a lâché José Elias, très offensif dans ses propos. Ce n’est pas certain que le président du FC Barcelone, Joan Laporta, valide ces déclarations. Quoi qu’il en soit, Messi devrait apprécier.