Messi donne déjà des frissons à la recrue Yerry Mina

Après le transfert de Philippe Coutinho, le FC Barcelone a officialisé l’arrivée de sa deuxième recrue hivernale Yerry Mina (23 ans).

Le défenseur central a été présenté à la presse espagnole ce samedi, juste après la signature de son contrat jusqu’en 2023. Et comme tous les renforts du Barça, l’international colombien s’est dit ravi d’avoir réalisé son rêve en devenant un Blaugrana, et en rencontrant un certain Lionel Messi. Dès vendredi, l’ancien joueur de Palmeiras a pu faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers dont l’Argentin qui lui a tout de suite fait bonne impression.

« C'est le meilleur joueur au monde. Pour moi, c'est spécial de se retrouver avec Messi, a confié Yerry Mina en conférence de presse. Ma première impression en le voyant, c'est l'humilité. J'étais assis sur le banc et c'était spécial pour moi quand il s'est approché, j'avais la chair de poule. J'ai toujours été supporter du Barça. » Le vestiaire catalan compte donc un nouveau fan du quintuple Ballon d’Or.

