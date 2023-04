Messi au FC Barcelone, Xavi tente un coup de poker

Dans : Liga.

Il n'y a pas que médiatiquement et économiquement que le FC Barcelone cherche à convaincre Lionel Messi de revenir. Xavi tente un coup tactique en proposant à l'Argentin de changer de poste.

Contrairement à ce qui peut être clamé par les dirigeants, le retour de Lionel Messi au FC Barcelone ne fait pas forcément l’unanimité. Chez les supporters catalans, on se souvient aussi de sa dernière saison au Barça, quand l’Argentin était pointé du doigt pour son absence totale de mouvement sans le ballon, et son replacement inexistant qui handicapait clairement son équipe, notamment dans les phases de transition. Sportivement, les Blaugrana ne sont pas encore guéris, en témoigne la rouste historique concédée face au Real Madrid cette semaine lors du Clasico en Coupe du Roi.

Le Barça ne mettra pas Messi en attaque

Résultat, l’inquiétude grimpe chez les suiveurs du FC Barcelone quand le forcing des dirigeants, des joueurs et de l’entraineur s’opère pour provoquer le retour de Léo Messi. L’équilibre trouvé par Xavi risque d’être mis en danger par le retour du septuple Ballon d’Or, dont le talent n’est pas remis en cause mais pour qui les efforts défensifs sont sporadiques.

Selon Mundo Deportivo, le club catalan pense avoir trouvé la solution à ce problème, et Xavi en est à l’origine. En cas de départ de Lionel Messi du PSG pour revenir au FC Barcelone, alors l’Argentin ne serait tout simplement plus considéré comme un attaquant, mais comme un milieu de terrain capable de jouer beaucoup plus bas et d’organiser le jeu plus que d’être à la finition comme cela a été le cas dans la quasi-totalité de sa carrière. Ce ne serait pas la première fois qu’un grand joueur offensif recule sur le terrain au crépuscule de sa carrière, mais cela changerait quand même totalement la façon d’utiliser Lionel Messi.

Le Barça ne fait plus rêver en Europe

Faire de La Pulga un créateur plus qu’un finisseur, c’est le but de Xavi, qui voit Messi s’associer avec Pedri pour faire une paire de relayeurs de haute volée dans l’entrejeu. La zone à couvrir serait aussi beaucoup moins importante pour le champion du monde, qui pourrait faire ensuite plus facilement quelques efforts à la récupération pour compenser cet apport offensif moindre. Une preuve en tout cas que le Barça réfléchit sportivement, et pas uniquement économiquement, à la possibilité de faire revenir son ancien numéro 10.

Car le FC Barcelone va tout de même devoir présenter un projet sportif à l’Argentin, puisque désormais le club culé ne fait plus peur à grand monde en Europe, et son très probable titre de champion d’Espagne n’efface pas totalement non plus le récent fiasco en Coupe du Roi et les déboires européens de ces dernières années. Il reste à savoir si Lionel Messi sera intéressé par l’idée de changer officiellement de poste et donc de manière de jouer, lui qui a été champion du monde cet hiver avec ce rôle d’électron libre offensif que le Barça, mais pas le PSG, pouvait lui conférer les années précédentes.