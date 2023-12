Mercato ‍: Stupeur, le Real Madrid plombe sa saison

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Décimé par les blessures, le Real Madrid a subi un nouveau coup dur ce week-end avec la rupture des ligaments croisés pour David Alaba. Et pourtant, Florentino Pérez ne bougera pas au mercato.

En début de saison, le Real Madrid a été confronté aux graves blessures de Thibaud Courtois et d’Eder Militao, victimes d’une rupture des ligaments croisés. La malchance continue de s’abattre sur le club merengue puisque dimanche lors du match contre Villarreal, c’est David Alaba qui s’est gravement blessé. Lui aussi victime d’une rupture des ligaments croisés, il sera absent pour le reste de la saison. Une véritable tuile pour Carlo Ancelotti, qui se retrouve décimé dans le secteur défensif à tel point qu’Aurélien Tchouaméni pourrait bien finir la saison en tant que défenseur central.

🚨💣 | BREAKING: Le Real Madrid a décidé de ne SIGNER PERSONNE en Janvier pour remplacer Alaba 🇦🇹. @jfelixdiaz #RealMadrid ✅⛔️ pic.twitter.com/WhEEMaYlEl — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) December 18, 2023

Jusqu’à présent, Florentino Pérez ne s’était pas affolé pour remplacer les joueurs blessés et le président du Real Madrid devrait continuer à adopter la même stratégie. Et pour cause, selon les informations du journaliste José Félix Díaz de Marca, le Real Madrid n’a pas prévu de recruter un nouveau défenseur central lors du mercato hivernal. La blessure de David Alaba ne sera donc pas comblée numériquement, un énorme coup dur pour Carlo Ancelotti ainsi que pour les supporters du Real Madrid dans la quête de la Liga et de la Ligue des Champions.

Pas de recrue au Real Madrid en janvier ?

Les noms de Gonçalo Ignacio et d’Antonio Silva avaient pourtant été évoqués de manière assez rapide après la blessure de David Alaba, tout comme ceux des anciens de la maison blanche, Pepe et Raphaël Varane. Mais sauf grosse surprise et à moins que Florentino Pérez prépare en secret un immense coup de bluff, aucun nouveau défenseur central ne viendra renforcer l’effectif de Carlo Ancelotti au mois de janvier. Une décision surprenante mais qui confirme une chose, Florentino Pérez déteste le mercato hivernal et ne souhaite pas y avoir recours, le président du Real Madrid estimant depuis toujours que les prix des joueurs sont gonflés à cette période de l’année.