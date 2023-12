Esp ‍: Panique au Real Madrid, le mercato hivernal sera chaud

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Malgré la victoire aboutie contre Villarreal dimanche soir (4-1), Carlo Ancelotti n’avait pas le sourire après la rencontre. L’entraîneur italien du Real Madrid a perdu David Alaba pour le reste de la saison.

A l’instar de Thibaud Courtois et d’Eder Militao quelques mois plus tôt, l’international autrichien du Real Madrid a été victime d’une rupture des ligaments croisés. Un terrible coup dur pour le club merengue tant l’ancien joueur du Bayern Munich était précieux depuis le début de la saison. Son duo au côté d’Antonio Rüdiger offrait une assurance tous risques au Real Madrid, mais sa blessure va tout remettre en question, y compris la politique de l’actuel leader de la Liga sur le mercato hivernal.

Recupera bien David ! Tu equipo está contigo 🤍 @David_Alaba pic.twitter.com/zly4PTz0QU — Nacho Fernández (@nachofi1990) December 18, 2023

« Trois croisés en quatre mois, c'est incroyable, cela ne m'était jamais arrivé auparavant » regrettait Carlo Ancelotti après la blessure de David Alaba dimanche soir en conférence de presse, avant de poursuivre. « Nous ne pouvons rien faire d'autre que ce que nous avons fait jusqu'à présent : nous accrocher. Nous réalisons plus que ce que tout le monde pensait. L'équipe s'accroche, se bat et joue bien parce qu'elle fait preuve d'un engagement extraordinaire. C'est la seule façon de compenser les blessures. Nous verrons dans les prochains jours si nous pouvons recruter quelqu'un en janvier » a ajouté Carlo Ancelotti, qui va maintenant croiser les doigts pour que sa direction lui apporte un défenseur central au pied du sapin pour Noël.

Un défenseur central de renom au Real cet hiver ?

Les noms de Gonçalo Ignacio ou encore Antonio Silva, qui brillent dans le championnat portugais au Sporting et au Benfica Lisbonne, ont été avancés. Reste maintenant à voir si Florentino Pérez sera enclin à l’idée de lâcher 20 à 40 millions d’euros pour un top défenseur central européen au mois de janvier. C’est moins sûr, quand on sait à quel point le patron du Real Madrid déteste le mercato hivernal. En attendant, c’est Aurélien Tchouaméni qui pourrait se retrouver à jouer les dépanneurs à ce poste de défenseur central au côté d’Antonio Rüdiger. Drôle de reconversion pour l’international tricolore à six mois de l’Euro.