Mercato : Samuel Umtiti vaut officiellement 500ME !

Le FC Barcelone a profité de la prolongation de contrat de Samuel Umtiti pour augmenter considérablement la clause libératoire du défenseur français.

Ces derniers mois, le Barça et Samuel Umtiti ont eu le plus grand mal à s'entendre sur un nouveau contrat. Arrivé durant l'été 2016, dans le cadre d'un transfert de 25 millions d'euros en provenance de l'Olympique Lyonnais, le défenseur central a finalement trouvé un accord officiel avec son club catalan dimanche. Ce lundi matin, le joueur de 24 ans a signé au FCB jusqu'en 2023. Une prolongation, assortie d'une probable revalorisation salariale, amplement méritée pour Umtiti, qui s'est imposé comme un titulaire indiscutable au sein de la charnière centrale du Barça aux côtés de Piqué.

Désormais, l'international français peut aborder la Coupe du Monde en Russie avec sérénité. Une assurance partagée par Barcelone, qui ne craindra plus un départ de son joueur pendant l'été. Puisque la clause libératoire de l'ancien Lyonnais, auparavant fixée à 60 ME, est désormais à 500ME comme l'a précisé Josep Maria Bartolomeu. Une somme stratosphérique, à l'égal de Piqué et de Sergi Roberto, qui va repousser pour de bon les différents courtisans.