Mercato : Messi au Barça, il y a une condition

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Leo Messi n'est pas certain de continuer l'aventure dans la capitale. Le septuple Ballon d'Or est notamment annoncé de retour au Barça.

Leo Messi déçoit globalement depuis son arrivée au PSG. S'il a un bilan comptable satisfaisant au niveau des buts et des passes décisives données, l'Argentin n'a jamais fait la différence dans les grands rendez-vous européens. Son attitude nonchalante est également remise en cause par les fans du PSG. En fin de contrat en juin prochain, la Pulga pourrait donc partir vers de nouveaux horizons. Et pas si nouveaux si le joueur de 35 ans acceptait de revenir au FC Barcelone. En tout cas, tout le club catalan en rêve, des fans à Xavi en passant par Joan Laporta. Mundo Deportivo imagine en tout cas déjà Leo Messi dans le dispositif de Xavi.

Messi, une place toute trouvée au Barça

Le média rappelle qu'il ne serait pas si évident pour Leo Messi de se fondre dans le système actuel de Xavi. Car Robert Lewandowski évolue en attaque, Ousmane Dembélé et Raphinha à droite, poste préférentiel de Leo Messi lors de son aventure à Barcelone. C'est donc plus une place à gauche qui pourrait attendre l'Argentin, qui jouerait avec son bon pied dans un rôle de faux ailier gauche, voire de milieu de terrain. Un poste similaire à ce que fait Gavi ces dernières semaines avec le club catalan. Un peu comme avec le PSG, Leo Messi évoluerait avec des joueurs résolument offensifs, pas très réguliers dans les tâches défensives. Avant d'imaginer un tel scénario, le Barça va devoir grandement batailler pour espérer faire revenir le champion du monde. Chose qui sera d'ailleurs impossible si la formation espagnole est exclue des compétitions européennes par l'UEFA suite au scandale dont Barcelone fait l'objet au sujet de potentiels paiements à l’ancien vice-président des arbitres, Enriquez Negreira. Dans le cas contraire, Barcelone pourra espérer.