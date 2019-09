Mercato : Man United accepte enfin, Pogba peut remercier ce champion du monde

Dans : Liga, Premier League, Mercato.

Malgré l’échec des négociations cet été, le Real Madrid n’a pas abandonné la piste Paul Pogba.

Ce n’est pas un hasard si le club madrilène ne s’est pas tourné vers une alternative. Pour l’entraîneur Zinédine Zidane, c’était l’international tricolore ou rien. Les Merengue ont donc relancé les discussions avec Manchester United, qui a tout intérêt à vendre son milieu de terrain avant l’été prochain, lorsqu’il arrivera à un an de la fin de son contrat. Ce paramètre explique peut-être l’avancée constatée par OK Diario, qui affirme que les Red Devils sont enfin prêts à libérer Pogba… à condition de récupérer Toni Kroos dans la transaction !

En effet, le pensionnaire de Premier League aurait proposé 75 M€ pour le milieu de 29 ans au début du mercato estival. Une offre refusée par le Real qui s’était empressé de prolonger l’Allemand jusqu’en 2023. Quelques mois plus tard, la Maison Blanche semble prête à sacrifier l’ancien joueur du Bayern Munich, décrit comme la priorité du manager Ole Gunnar Solskjaer. Un échange entre Pogba et Kroos, plus une somme d’argent en faveur de MU, pourrait donc satisfaire toutes les parties concernées.