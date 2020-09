Mercato: Le Barça s'active pour éjecter Suarez et Vidal

Dans : Liga.

Le FC Barcelone va faire un grand ménage dans son effectif. Le club va passer la deuxième en début de semaine prochaine sur les départs de Luis Suarez (Juventus) et Arturo Vidal (Inter Milan)

Le FC Barcelone veut tout changer, ou presque. Alors que Lionel Messi restera au club une saison de plus après plusieurs jours de doute, plusieurs cadres vieillissants de l’effectif blaugrana vont prendre la porte. Ivan Rakitic (32 ans) l’a déjà fait et est retourné dans son ancien club, le FC Séville. Arturo Vidal (33 ans) est, lui, désiré par Antonio Conte, entraîneur de l’Inter, qu’il a côtoyé à la Juventus et avec qui il entretient une bonne relation. Quant à Luis Suarez, il devrait également rejoindre l’Italie, du côté de Turin où la Juventus souhaite l’engager.

L’intérêt des deux clubs italiens est bel et bien concret. Le FCB devrait même accélérer ces deux dossiers dans les prochains joursà s’en référer aux informations de Mundo Deportivo. Le quotidien espagnol annonce que dès lundi, on s’agitera en interne pour précipiter les deux départs. L’Uruguayen a déjà trouvé un accord avec la Vieille Dame. Il ne reste au Barça qu’à tomber d’accord avec l’attaquant à propos de sa dernière année de contrat. Le club blaugrana négociera ensuite avec le club turinois le montant du transfert. Le cas d’Arturo Vidal est un peu similaire. Le club catalan souhaite que son milieu de terrain renonce à sa dernière année de contrat et donc à son salaire de la saison prochaine.