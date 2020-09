Ita : Higuain à Miami, Suarez à la Juve, le mercato en folie !

Dans : Serie A.

A la recherche d’un attaquant pour compenser le départ plus que probable de Gonzalo Higuain, la Juventus Turin fonce sur Luis Suarez.

L’opération dégraissage du FC Barcelone se poursuit. Tandis que le club catalan a officiellement enregistré le départ d’Ivan Rakitic à Séville mardi après-midi, celui d’Arturo Vidal pour l’Inter Milan devrait suivre. Et plus retentissant encore, celui de Luis Suarez semble désormais imminent. En net déclin depuis maintenant deux ans, l’international uruguayen est plus que jamais en partance. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien pistolero de l’Ajax Amsterdam et de Liverpool ne va pas quitter Barcelone pour se la couler douce en pré-retraite aux Etats-Unis ou ailleurs.

En effet, Gianluca Di Marzio affirme en ce milieu de semaine que Luis Suarez possède d’ores et déjà un accord de principe avec la Juventus Turin. Le champion d’Italie en titre attend maintenant qu’un accord soit trouvé entre Barcelone et son avant-centre pour une résiliation de contrat afin d’officialiser la venue de l’Uruguayen de 33 ans. A la Juventus Turin, Luis Suarez remplacera numériquement Gonzalo Higuain puisque l’ex-buteur du Real Madrid a de son côté trouvé un accord avec l’Inter Miami de David Beckham, où il retrouvera donc un certain Blaise Matuidi. Le mercato des avant-centres promet de grosses surprises et d’énormes bouleversements cet été. On a d’ores et déjà hâte de voir l’association de Luis Suarez avec Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo.