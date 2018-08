Mercato : Le Barça prêt à un deal monstrueux pour s'offrir Paul Pogba !

Dans : Liga, Mercato, Premier League.

Ce mardi, l'avenir de Paul Pogba à Manchester United parait bien flou. En effet, le FC Barcelone semble avoir accéléré dans ce dossier, et le club catalan est prêt à tout pour s'offrir le champion du monde français des Red Devils.

Selon le Mundo Deportivo, afin de trouver une solution convenable, le Barça est disposé à inclure des joueurs plus du cash dans cette transaction. Si en Italie on évoquait un deal avec Yerry Mina et André Gomes plus 50ME, le quotidien sportif catalan frappe encore plus fort puisque cette fois ce serait Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé et même encore Rafinha qui pourraient rejoindre d'ici jeudi soir Manchester United afin de sceller l'accord, qui inclue toujours un énorme chèque. Même si le délai semble bien court pour réaliser une telle opération d'envergure, Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, aurait été mis en alerte histoire de ne pas perdre la moindre minute en cas d'accord express. Du côté des médias anglais, on rapporte des propos attribués à Raiola, lequel aurait prévenu qu'il voulait « sortir Paul Pogba de Manchester United ». Cela risque de secouer jusqu'à jeudi.