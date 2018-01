Mercato : Le Barça menacé par le fair-play financier à cause de Coutinho !

Dans : Liga, Mercato, PSG.

On ne sait pas encore ce qu'en pense le président de la Liga, mais en recrutant Philippe Coutinho pour 160ME à Liverpool, le FC Barcelone se frotte directement aux dures réalités des règles du fair-play financier mises en place par l'UEFA. Car même si le club catalan a utilisé de toute la panoplie de l'optimisation afin de recruter l'été dernier Ousmane Dembélé et cet hiver Philippe Coutinho, notamment en fixant de gros bonus obligatoires payables plus tard, la masse salariale du FC Barcelone a pris du volume, l'attaquant brésilien touchant tout de même 14ME par an. Et cela va donc contraindre les dirigeants espagnols à faire du ménage dans le vestiaire dès ce mois de janvier, histoire de ne pas être en danger au moment du passage devant le gendarme financier du football européen.

Plus concrètement, et selon L'Equipe, cela pousse vers la sortie Arda Turan, dont on parle en Turquie et au Etats-Unis, mais également Javier Mascherano, proche de signer un juteux contrat en Chine. De même Rafinha, Gerard Delofeu et Aleix Vidal disposent d'un ticket s'ils veulent filer lors de ce mercato d'hiver. Le Barça le sait, l'UEFA ne pourra avoir des jugements à géométrie variable en fin de saison, et si le club catalan a pointé du doigt le PSG lors du transfert de Neymar, il lui faudra être irréprochable quand viendra son tour.