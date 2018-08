Mercato : Courtois arrive, Navas prévient férocement le Real

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Recruté à seulement 19 ans par Chelsea, Thibaut Courtois avait été prêté pendant trois saisons à l’Atlético Madrid avant de s’imposer enfin chez les Blues pour prendre la suite de Petr Cech. Trois ans plus tard, le Belge repart vers Madrid, cette fois-ci pour rejoindre le prestigieux club du Real. Son départ du club londonien s’est plutôt mal passé, et son message posté sur Facebook pour expliquer les raisons de son choix, familial en raison de la présence de ses enfants à Madrid, n'a pas du tout convaincu les fans des Blues. Après sa belle Coupe du monde et son statut de l’un des meilleurs gardiens au monde, Courtois arrive en tout cas dans la peau d’un titulaire.

Dur pour Keylor Navas, qui a clairement fait le boulot avec la Maison Blanche ces dernières années, participant aux succès en Ligue des Champions. Le Costaricien de 31 ans est donc poussé vers le départ, mais il n’a pas du tout envie de s’exécuter. « Je le dis avec force. J'ai autant envie de partir que de mourir », a clairement expliqué Navas à Onda Cero. Le portier sous contrat jusqu’en juin 2020 acceptera-t-il d’être la doublure de Thibaut Courtois, qui s’est engagé sur le très long terme au Real Madrid ?