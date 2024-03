Mbappé victime d'un complot anti-Real, l'avertissement est clair

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Sauf retournement de situation improbable, Kylian Mbappé rejoindra bien le Real Madrid l'été prochain. En Espagne, on a peur du traitement qui sera infligé au champion du monde.

Le Real Madrid va assurément faire un énorme coup en faisant signer Kylian Mbappé la saison prochaine. Les Merengue débuteront une nouvelle ère avec des ambitions toujours plus élevées. En Liga, la concurrence pourrait être difficile pour des équipes comme le Barça ou encore l'Atlético Madrid. A moins que certains arbitres en décident autrement... C'est du moins ce que pensent certains observateurs en Espagne. Pour Frédéric Hermel notamment, la Liga ne prend pas toujours des décisions justes concernant le Real Madrid et ses stars. Le journaliste a notamment pris exemple sur la suspension de Jude Bellingham à Valence alors que ce dernier était dans son droit au vu de l'erreur d'arbitrage dont a été victime le Real Madrid.

Mbappé lui aussi victime à Madrid ?

Lors d'une chronique pour AS, Frédéric Hermel a notamment indiqué, tout en ayant peur pour Mbappé : « La capacité d’autoflagellation, voire d’autodestruction, du football espagnol est incroyable. (...) L'arbitre du match madrilène à Mestalla, Gil Manzano, reste puni après son erreur embarrassante. C'est la plus grande preuve que le club merengue a été victime d'une terrible injustice et que la réaction de Jude, après avoir vu son but refusé, était tout à fait naturelle et logique. De plus, le propre rapport de l'arbitre reflète qu'il a dit « c'est un putain de but », ce qui signifie qu'à aucun moment il n'y a eu d'insulte. Cependant, le bon sens et la justice n'ont pas triomphé au sein du Comité de Compétition et aujourd'hui, pour le deuxième match consécutif, le meilleur joueur de la Ligue ne sera pas sur le terrain. Bellingham est la seule grande star qui reste dans notre championnat et il semble qu'ils s'en prennent à lui, tout comme Ancelotti l'a laissé tomber. L'indice UEFA de l'Espagne est au plus bas, mais le pays continue de se jeter des pierres sur le toit. Quelque chose d'étonnant. Cher Kylian Mbappé, je sais que, grâce à Dieu, cela ne vous fera pas changer d'avis et que vous porterez le maillot madrilène quoi qu'il arrive, mais regardez ce qui vous attend la saison prochaine ». Voilà qui est clair même si beaucoup ont du mal à aller dans cette direction, le Real Madrid profitant aussi souvent de décisions favorables en Liga.