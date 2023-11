Mbappé out, Haaland-Bellingham futur duo d'enfer à Madrid

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Et si Kylian Mbappé ne rejoignait pas le Real Madrid en 2024 ? Depuis quelques jours, la petite musique monte du côté de Santiago Bernabeu où l'on pense désormais à associer Haaland et Bellingham.

Le 1er janvier 2024 se profile, et bon pour nombre de spécialistes du mercato, cette date est surtout celle qui ouvre la possibilité pour Kylian Mbappé de pouvoir envisager très ouvertement son avenir, le contrat du joueur parisien se terminant le 30 juin. De quoi forcément permettre à Madrid d’avancer officiellement ses pions, alors que pour l’instant Florentino Perez a fait savoir qu’il n’avait pas mené de négociations avec le clan Mbappé. Les échos en provenance de la presse espagnole sont cependant plus flous cette semaine, allant même jusqu’à dire que finalement le Real Madrid ne souhaite plus recruter l’attaquant tricolore pour des raisons économiques, mais également liées à son intégration dans le vestiaire. Journaliste pour Marca, Antonio Guijarro va même plus loin en affirmant que les dirigeants madrilènes sont désormais focalisés sur un seul dossier, Erling Haaland. Et AS emboîte le pas en confirmant que le Real est très chaud pour s'offrir le cyborg de City.

Haaland et Bellingham sont amis

L’attaquant norvégien de Manchester City a une clause libératoire à 200 millions d'euros, et Florentino Perez est prêt à la lever, le président du Real Madrid étant conscient que cette fois, il n’aura pas à gérer les états d’âme d’un joueur comme cela a été le cas avec Kylian Mbappé depuis 2021. Et surtout, après le début de saison canon de Jude Bellingham sous le maillot madrilène, le rêve des décideurs locaux est d’associer l’international anglais avec Erling Haaland, deux joueurs qui se sont côtoyés au Borussia Dortmund et qui s’apprécient énormément. De quoi assurer une intégration rapide et efficace du deuxième du récent Ballon d’Or, tout cela sans provoquer une guerre des égos. Le journaliste espagnol n'est pas n'importe qui, puisque c'est lui qui l'an dernier avait annoncé que Jude Bellingham allait rejoindre le Real Madrid.

S'il assure que Madrid veut réellement recruter Erling Haaland en priorité numéro 1, Antonio Guijarro ne confirme toutefois pas que le dossier Kylian Mbappé est désormais rangé aux oubliettes. Cependant, le joueur français n'est plus une priorité absolue et que si l'affaire doit se faire, ce ne sera pas en se mettant à genoux devant l'attaquant du PSG. De quoi forcément laisser la place à toutes les hypothèses, même si on voit mal un club réussir à associer Mbappé et Haaland, deux joueurs qui rêvent du Ballon d'Or et auront du mal à cohabiter sous le même maillot.