Barça: Valverde, ses coéquipiers, la presse… Dembélé se sent rejeté

Bientôt de retour après cinq semaines d’absence, Ousmane Dembélé a forcément hâte de retrouver les terrains et d’inverser la tendance.

Cette dernière est effectivement négative, et cela ne date pas d’hier. L’ailier du FC Barcelone est régulièrement critiqué pour son manque de professionnalisme, ses blessures et ses performances. Un traitement injustifié selon un membre de son entourage, qui s’est confié au quotidien As. Ainsi, on apprend que le Français reproche à la presse espagnole de relayer de fausses informations sur sa vie privée et de ternir injustement son image. Mais ce n’est pas le seul problème de Dembélé à Barcelone.

En effet, l’ancien Rennais ne se sentirait pas soutenu par ses coéquipiers, qui n’ont pas hésité à le critiquer en public lorsqu’il a manqué une séance de soins le mois dernier. Enfin, l’international tricolore est également déçu de sa relation strictement professionnelle avec Ernesto Valverde. L'attaquant de 22 ans voudrait davantage de proximité avec son entraîneur, lui qui regretterait les méthodes de Thomas Tuchel au Borussia Dortmund. Si la situation n’évolue pas, Dembélé, destiné à occuper le banc des remplaçants cette saison, pourrait bien regretter d’avoir refusé de rejoindre le technicien allemand au Paris Saint-Germain cet été…