Mbappé n’en peut plus du PSG et de la France

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Sur le point de quitter le Paris Saint-Germain en fin de contrat, Kylian Mbappé provoque des réactions diverses. Certains supporters parisiens sont évidemment déçus. Mais de son côté, le consultant Bixente Lizarazu comprend totalement la décision de l’attaquant.

Le départ à venir de Kylian Mbappé ne laisse personne indifférent. Comme les supporters du Paris Saint-Germain, beaucoup d’amateurs du championnat français vont regretter la fin de son aventure au club de la capitale. « C'est une perte pour la Ligue 1, énorme, ça c'est sûr », a confirmé Bixente Lizarazu sur les ondes de France Info.

Mais le consultant comprend totalement la décision de l’international tricolore, ainsi que le timing choisi. « Je pense que pour lui et pour le club, c’était important aussi d’avoir une position claire, a commenté l’ancien latéral gauche. Il a pris cette décision-là, je la respecte. C’est très bien pour lui. (…) C’est un challenge fantastique à relever s’il va au Real Madrid. C’est son club de cœur avec le PSG. C’est le club où il doit aller. »

« Il a envie de gagner la Ligue des Champions et s’il y a un club où il a la chance de la gagner, c’est le Real Madrid, a estimé Bixente Lizarazu. C'est le plus grand club du monde, il est mythique. S'il a envie dans ses rêves de gosse de jouer au Real Madrid il a le droit, il ne nous appartient pas. (...) Il a donné sept ans au PSG et je crois que c'est normal qu'il ait envie de vivre autre chose. »

Mbappé débarrassé d'un contexte difficile

D’autant que Kylian Mbappé n’est jamais épargné par les commentaires plus ou moins agréables dans son pays. « Et puis aussi, je pense qu'on lui lâchera un peu plus la grappe, a imaginé le spécialiste de Téléfoot. En France, on a tendance à commenter tous ses faits et gestes et ça doit être difficile à vivre. Je trouvais qu'en France il avait énormément de pression et peut-être qu'il aura une tranquillité un peu plus grande à Madrid. » Pas sûr que la presse espagnole lui accorde ce privilège.