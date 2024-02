Mbappé, Florentino Pérez réfléchit à une humiliation historique

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Annoncé au Real Madrid, Kylian Mbappé doit dévoiler sa décision très prochainement. Si certains supporters ont encore un espoir que l’attaquant reste au Paris Saint-Germain, Daniel Riolo affirme que son départ en Espagne pourrait être remis en cause par... Florentino Pérez.

À quelques jours d’affronter la Real Sociedad en 1/8e de finale de la Ligue des Champions, le PSG est presque plus concentré sur l’avenir de Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant français est annoncé partout au Real Madrid. Après plusieurs refus, le champion du monde va enfin céder au charme de la Maison Blanche. Daniel Riolo estime que ce transfert est absolument logique, par rapport aux agissements de Kylian Mbappé cet été et que les Parisiens vont même se réjouir que cet interminable dossier s’achève enfin.

Néanmoins, malgré les apparences, tout n'est pas fini car le Real Madrid peut très bien effectuer un choix surprenant en décidant que le train est déjà passé pour Kylian Mbappé, et que la formation de Carlo Ancelotti se débrouille bien sans lui. Cette décision aurait le don de redistribuer totalement les cartes, sans toutefois assurer une prolongation au PSG. C'est une possibilité que le consultant de RMC n'écarte en tout cas pas totalement.

Mbappé au Real Madrid, c’était inévitable

💬 "La seule réserve, c'est si le Real ne veut pas de lui"



Pour @DanielRiolo entre Mbappé et le PSG; c'est terminé pic.twitter.com/QMXNeg6zt8 — RMC Sport (@RMCsport) February 3, 2024

« Il est dans la continuité de ce qu’il s’est passé cet été, quand le PSG avait mal géré la fin de son contrat. Ça se passe comme il l’a décidé. Il a toujours dit qu’il ne prolongerait pas. La seule réserve, c’est si le Real ne veut pas de lui. Si le Real dit, c’est trop tard, on t’a fait une proposition il y a deux ans, tu n’es pas venu. Maintenant on ne veut plus, là il est sur le carreau et il faut qu’il trouve un autre club. On sait que Liverpool lui a fait une proposition il y a deux ans, que Chelsea a essayé l’été dernier mais lui, c’est le Real. Mais tout se passe comme c’était prévu. Le public parisien est prêt et en a marre que ça traîne » a confié le consultant lors de l’émission Stephen Time diffusée sur RMC Sport, qui affirme que seul le Real Madrid peut empêcher Kylian Mbappé de signer en Liga. Si le club espagnol décide que le joueur de 25 ans a loupé l’occasion de les rejoindre, alors il pourra rester au PSG, ou partir en Premier League. Mais pour l'heure, il y a tout de même une tendance forte avec la signature de l'ancien monégasque au Real Madrid, sauf si Florentino Pérez envisage sérieusement une vengeance XXL et spectaculaire en laissant Mbappé sur le carreau.