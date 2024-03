Mbappé évite le piège en une seconde, l'Espagne le félicite ‍!

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le PSG est attendu au tournant face à la Real Sociedad ce mardi en Ligue des Champions. Mais Kylian Mbappé a déjà failli tomber dans un piège en Espagne, esquivant d'un clin d'oeil une éventuelle polémique.

Kylian Mbappé n’est pas encore un joueur du Real Madrid, et même si ses relations sont tendues avec Luis Enrique et le club de la capitale depuis qu’il a annoncé son refus de prolonger, il ne fera rien qui nuira à l’image du Paris SG. Cela aurait pu être le cas récemment lors d’un passage devant des fans qui lui ont demandé de s’arrêter pour signer quelques autographes et prendre la pose. C’était à Saint Sébastien, à la veille du match face à la Real Sociedad de ce mardi soir. L’international français s’est prêté au jeu de bon coeur et avec le sourire, preuve que, en public, la situation actuelle où il ne dispute plus de matchs en entier ne lui pèse pas trop. Mais en revanche, Kylian Mbappé a toujours un oeil aussi aiguisé. La preuve, alors qu’il enchainait les signatures, il a refusé d’apposer sa paraphe sur une large feuille qui lui était tendue.

En un coup d’oeil, le numéro 7 du PSG a senti l’embrouille en voyant un logo du Real Madrid être dessiné en grand, et aussi un dessin peu flatteur qui semblait en tout cas être destiné à se moquer de lui. Sur les images des médias espagnols, on voit ainsi de plus près cette fameuse feuille que Mbappé a refusé de signer, et l’attaquant tricolore a tout de même bien senti le coup. La preuve, les médias espagnols étaient déjà sur les dents à ce propos et El Chiringuito a même lancé un débat pour savoir si Mbappé aurait du signer cette pancarte avec le logo du Real Madrid.

Bientôt, Mbappé pourra signer avec le Real Madrid

La réponse est claire et les suiveurs espagnols respectent la fidélité de Mbappé à son club actuel, puisque plus de 70 % des votants ont estimé que le Français avait bien fait de ne pas signer la pancarte d’un autre club alors qu’il est toujours sous contrat avec le PSG. Le piège n’a donc pas marché et l’ancien monégasque s’est évité une petite polémique à l’heure où les supporters parisiens ont l’air indécis sur la marche à suivre à son sujet dans les prochaines semaines. Cela pourrait bien dépendre de son niveau de jeu affiché ce mardi soir en Espagne, mais au moins, Mbappé a su esquiver de rajouter un peu d’huile sur le feu avec ce refus d’apposer son nom à côté de celui du Real Madrid. Nul doute que dans quelques mois, il signera bien à côté de celui du club espagnol, cette fois-ci dans un contrat en bonne et due forme, et ne refusera dès lors plus de s’associer avec tout ce qui représente le logo de la Casa Blanca.