Mbappé et le Real se tiennent par la barbichette

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Sauf retournement improbable de situation, Kylian Mbappé rejoindra bien le Real Madrid la saison prochaine. Si ce n'était pas le cas, la Casa Blanca le ferait payer très cher au champion du monde 2018.

Kylian Mbappé fait beaucoup parler de lui depuis quelques jours. L'attaquant français a du mal à gérer son départ du PSG. Si son départ est acté, il ne l'a pas encore officialisé. La raison ? Le fait que son contrat avec le Real Madrid ne soit pas encore signé. Car il existe bien une infime chance que Kylian Mbappé ne rejoigne pas le Real Madrid l'été prochain. Ce scénario catastrophe, les Merengue l'ont déjà anticipé puisque selon le consultant Eduardo Inda, le Real Madrid ferait payer une lourde somme à Mbappé pour ne pas avoir respecté son accord.

Le Real Madrid connaît trop bien Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Sur El Chiringuito, Eduardo Inda a en effet affirmé que Kylian Mbappé dispose d'une clause pénale de plusieurs millions d'euros s'il décide finalement de rompre l'accord qu'il a avec le Real Madrid. A noter également que cette condition signée dans son pré-contrat est réciproque. Le club de la capitale espagnole devra payer le joueur s'il ne souhaite finalement pas réaliser l'opération. « Lorsque le pré-contrat a été signé il y a trois semaines, toutes les clauses étaient établies et il existe une clause pénale bilatérale. Cela empêchera des événements comme celui de 2022. Si Mbappé veut faire une Mbappé, en laissant le Real Madrid dans le pétrin, cela coûtera un peu cher cette fois-ci », a précisé le directeur d'OK Diario. En l'état actuel des choses, l'accord entre Mbappé et le Real Madrid est total et le Real Madrid aurait même accepté de signer Ethan Mbappé pour contenter la star de l'équipe de France. Il se dit que l'annonce de son départ est désormais imminente et elle dépendra certainement du sort du PSG en Ligue des champions, qui se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad ce mardi soir.