Mbappé déjà mis KO par Carlo Ancelotti

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid n'est pas le genre de club qui va tout céder à Kylian Mbappé, aussi désiré soit-il. La preuve, Carlo Ancelotti planche déjà sur la saison prochaine avec un placement qui ne sera pas forcément idéal pour le joueur du PSG.

Plus que jamais jusqu’à la fin de la saison ou jusqu’à une annonce officielle, Carlo Ancelotti et Luis Enrique vont devoir dribbler les questions sur Kylian Mbappé. Il ne fait plus guère de doute que l’attaquant français va quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid en fin de saison, et ce sont les derniers détails de son contrat à la Casa Blanca qui sont en train d’être discutés avec son entourage. Cela a déjà été le cas par le passé, mais la confiance est telle du côté de Florentino Pérez qu’il a informé Carlo Ancelotti, qui a récemment prolongé d’un an dans la capitale espagnole, que Kylian Mbappé serait dans son effectif la saison prochaine.

Le Real Madrid libère une place en pointe pour Mbappé

Une information que le Mister italien a pris avec le sourire, ravi de pouvoir compter sur un attaquant de classe internationale et qui fait saliver le club merengue depuis des années. Mais Carlo Ancelotti en a aussi profité pour dévoiler ses plans pour la saison prochaine, car en dehors de la venue de Mbappé et de Davies en provenance du Bayern Munich, il ne devrait pas y avoir une incroyable révolution au Real. En ce qui concerne le jeu offensif, Carlo Ancelotti a déjà planché sur son futur système et il n’y a pas de suspense selon Bernabeu Digital. Le média madrilène l’assure, l’ancien coach de la Juventus a prévu de mettre en place un bon vieux 4-4-2 losange, avec Vinicus Jr et Mbappé en pointe. A ce duo magique sera associé Jude Bellingham en pointe haute du milieu, dans un rôle de numéro 10 qui permettra de créer un triangle alléchant avec le Brésilien et le Français.

Une banderole ravageuse, les Ultras du PSG lâchent déjà Mbappé https://t.co/YGL3cHS5rZ — Foot01.com (@Foot01_com) March 3, 2024

Pas de rôle promis sur le couloir gauche donc pour l’actuel joueur du PSG, qui va devoir faire des efforts, tout comme ce sera le cas pour Vinicius Jr. A voir ses difficultés à évoluer en pointe avec Paris, Mbappé peut au moins se dire que cette demande de Luis Enrique pourra l’entrainer en vue de ses années madrilènes, où il pourra toujours se désaxer sur un côté par moments, mais il sera considéré comme l’un des deux attaquants axiaux de l’équipe du Real. Une nouvelle façon aussi, pour le club espagnol, de prouver que le tapis rouge n’est pas totalement déroulé pour le champion du monde 2018, qui a du faire des efforts en dehors du terrain notamment sur son salaire, et devra en faire aussi sur la pelouse avec une position qui n’est en tout cas pas sa préférée.