Mbappé et Haaland en plein Clasico, le Real se fâche

Par Eric Bethsy

En plus de Kylian Mbappé, dont le contrat au Paris Saint-Germain expire l’été prochain, le Real Madrid se verrait bien recruter Erling Haaland. C’est en tout cas l’information donnée par le journaliste Josep Pedrerol. Une sortie mal accueillie au sein de la Maison Blanche.

Josep Pedrerol a lâché une petite bombe samedi dernier. Sur le plateau de son émission El Chiringuito, l’animateur espagnol a fait une révélation sur les intentions du Real Madrid l’été prochain. Selon lui, les Merengue ne se contenteront pas de Kylian Mbappé, dont le contrat au Paris Saint-Germain arrive bientôt à expiration. « L'objectif du Real Madrid pour l'été prochain est de recruter Mbappé et Haaland, ils veulent les signer tous les deux, a annoncé le journaliste. Je le redis, ils veulent recruter les deux, ils travaillent là-dessus. »

💣 BOMBAZO DE @jpedrerol 💣



🔥 "El objetivo del Madrid es fichar a Mbappé y Haaland".#ChiringuitoClásico pic.twitter.com/vdVLcYFRY4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 28, 2023

Sans surprise, sa déclaration a fait beaucoup de bruit de l’autre côté des Pyrénées. A tel point que la rumeur a presque rivalisé avec le Clasico sur le plan médiatique. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Florentino Pérez n’a pas du tout apprécié la sortie du journaliste. « Nous avons remporté un Clasico vu par des millions de personnes, et on parle déjà de recruter celui-ci ou celui-là, aurait réagi le président du Real Madrid auprès de ses collaborateurs, selon le média Defensa Central. C'est un Clasico historique avec Bellingham et on parle de ça, alors que ce n'est pas le moment. »

Pérez n'a pas démenti

D’après cette réaction, Florentino Pérez n’aurait pas démenti. Il n’est effectivement pas interdit de penser que le dirigeant rêve de voir les deux stars du moment dans son équipe. Mais après la victoire chez le rival barcelonais (1-2) samedi, le patron du Real Madrid aurait aimé savourer le doublé de sa recrue Jude Bellingham. Et surtout éviter le risque qu’une rumeur mercato vienne perturber son groupe auteur d’un excellent début de saison au niveau des résultats.