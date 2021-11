Esp : Xavi sauve Dembélé au Barça

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

De retour dans le groupe du FC Barcelone pour le match contre Benfica en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a réalisé une bonne entrée.

Victime d’une élongation au muscle semi-membraneux de la cuisse gauche, l’attaquant de l’Equipe de France effectuait son retour dans le groupe barcelonais à l’occasion du match contre le Benfica Lisbonne dans le cadre de la cinquième journée de Ligue des Champions. Remplaçant au coup d’envoi, Ousmane Dembélé a réalisé une belle entrée, faisant apprécier ses qualités de vitesse et de percussion. Après le match, en dépit du nul concédé par Barcelone (0-0), Xavi a chanté les louanges de l’international français en conférence de presse. L’entraîneur catalan a notamment apprécié qu’Ousmane Dembélé joue malgré un risque de rechute et espère désormais qu’il acceptera de prolonger alors que son contrat à Barcelone expire en juin prochain.

Xavi espère que Dembélé prolongera au Barça

« Il a pris des risques, alors qu'il n'était pas à 100% rétabli. D'autres auraient choisi de ne pas jouer. Il y avait un risque de rechute. Il m'a surpris. Il a changé la dynamique du match du match. Il déborde, il sème la peur chez les adversaires. Il génère des occasions. Il crée des différences. C'est vraiment dommage que l'on n'ait pas réussi à marquer un but sur son centre » a regretté Xavi avant d’évoquer la situation contractuelle d’Ousmane Dembélé. « J'ai discuté avec lui. Je ne vais pas vous dire ce que l'on s'est dit, mais je lui ai parlé. Il est très heureux ici. Il faut lui parler, faire en sorte qu'il se sente à l'aise et heureux. On verra s'il peut prolonger. Pour moi, c'est une pièce fondamentale. Quand il est sur le terrain, il se passe des choses. Il crée toujours des différences, et génère beaucoup d'occasions » a souligné l’entraîneur du FC Barcelone, qui veut donc construire l’avenir du club catalan avec Ousmane Dembélé. Une belle preuve de confiance dont l’ancien Rennais sera certainement sensible.