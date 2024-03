Mbappé paiera le transfert de Haaland à Madrid

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé se dirige tout droit vers le Real Madrid cet été. Un scénario qui n'arrange pas Erling Haaland, lequel rêve encore de rejoindre les Merengues à l'avenir. Le Norvégien laisse quand même la porte ouverte pour un transfert, quitte à s'associer à Mbappé.

Erling Haaland a crispé les fans de Manchester City cette semaine. Non pas pour des ratés devant le but contre Copenhague mais plutôt pour ses déclarations en marge du match de C1. Interrogé sur la possibilité d'un transfert au Real Madrid, le Norvégien a laissé la porte ouverte dans un futur proche. « Ici j'ai mes proches et j'en profite. Je suis très content des gens qui m'entourent : le coach, le conseil d'administration... C'est un bon groupe de personnes et je suis très content. Si je dis cela, il y aura peut-être des gros titres, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais je suis heureux », a t-il transmis. Une réponse polie qui ne masque pas sa réelle envie, en coulisses, d'aller chez les Merengues.

Haaland vise le Real en 2025, Mbappé ou pas

Selon le quotidien AS, le Real Madrid est l'étape suivante après Manchester City dans le plan de carrière d'Erling Haaland. Le quotidien espagnol affirme que le Cyborg norvégien prévoit de rester 3 ans chez les Skyblues avant de rejoindre les Merengues. Son rêve est de rejoindre le Real Madrid en 2025. Pour ce faire, il a négocié une clause libératoire dans son contrat en signant à Manchester City. Celle-ci est dégressive au fil des années, de quoi permettre au Real de l'acheter pour un prix raisonnable à la date prévue.

🚨 Rafaela Pimenta, agente de Erling Haaland, hablando sobre el Real Madrid:pic.twitter.com/aUIKOlNMA7 — SrNaninho (@SrNaninho) February 29, 2024

Mais, il y a quelques semaines, un grain de sable est venu perturber cette mécanique parfaitement huilée : Kylian Mbappé. Le transfert du Français cet été ne fait plus de doutes. Autant dire que sur le papier, il y aurait une star offensive de trop dans la capitale espagnole. Néanmoins, Haaland reste optimiste pour son rêve madrilène. S'il prolongeait à Manchester City, la clause libératoire resterait et son agente Rafaela Pimenta est suffisamment influente pour l'aider à rejoindre Madrid. AS indique que le Real pourrait associer les deux stars. Ce serait réalisable financièrement. Mbappé va réduire de moitié son salaire parisien selon leurs informations, laissant de la place pour Haaland. En plus, la Maison Blanche table sur de fortes recettes avec le nouveau Bernabeu. En réunissant Haaland et Mbappé, le Real fera fonctionner sa billetterie à plein régime.