Mbappé au Real Madrid, le PSG était battu d'avance

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé a récemment pris la décision de ne pas prolonger au PSG pour filer au Real Madrid. Un choix qui peut se comprendre pour certains acteurs du monde du football.

Le PSG va devoir changer pas mal de choses la saison prochaine sans Kylian Mbappé. La perte du génie français n'est pas anodine et le board francilien n'aura pas le droit à l'erreur, sous peine de mettre en péril son projet. Mbappé va lui découvrir un nouveau club et un nouveau championnat. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les attentes sont fortes de l'autre côté des Pyrénées. Si certains sont frustrés du choix de Mbappé de quitter le PSG pour le Real Madrid, d'autres comprennent le champion du monde 2018.

C'est notamment le cas de... Ander Herrrera, qui a côtoyé Mbappé à Paris pendant quelques saisons. Le joueur de devoir n'a pas vraiment rayonné à Paris, mais il a toujours dit tout le bien qu'il pensait du club de la capitale française. Néanmoins, il était temps de voir plus grand pour le talent du football tricolore, et il n'y a que le Real Madrid qui pouvait lui offrir de nouveaux défis à sa taille.

Mbappé au Real Madrid, un choix normal

Qualification pour les quarts de finale. 🔴🔵 pic.twitter.com/GVbuld3pJ3 — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 5, 2024

Lors d'une interview accordée à El Chiringuito, le milieu de terrain n'a en effet pas caché sa satisfaction de voir Mbappé débarquer prochainement au Real Madrid. « Je suis un fan de Saragosse. J'ai joué pour United et le PSG, mais l'évidence ne peut être niée. Les meilleurs joueurs de l’histoire doivent être liés au meilleur club de l’histoire, à savoir le Real Madrid. C'était inévitable qu'il signe pour ce club », a notamment indiqué Ander Herrera, pas très surpris par la décision de Kylian Mbappé malgré le fait que le PSG soit un club qui compte aussi en Europe. Peut-être que l'Espagnol aura la chance de croiser la route de l'attaquant français la saison prochaine en Liga. Rien n'est moins sûr pour le moment. Ander Herrera sera en effet en fin de contrat avec Bilbao à l'issue de la saison.

Reste donc à savoir si un autre club espagnol souhaitera sauter sur l'occasion pour se l'offrir. Son club de coeur, Saragosse, restera en tout cas au mieux en deuxième division espagnole la saison prochaine. En attendant, Kylian Mbappé devrait relever le prochain grand défi de sa carrière, pour un transfert qui semble logique aux yeux des observateurs assez neutres du football espagnol comme l'est Ander Herrera.