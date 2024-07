Le Real Madrid lâche 150ME pour un nouveau galactique

Dans : Liga.

Les Merengue sont en train de bâtir une équipe de nouveaux galactiques. Après Vinicius, Rodrygo, Bellingham et Mbappé, le club de la maison blanche espère boucler une autre arrivée majeure dans le secteur offensif lors de l’été 2025.

L’éternel Real Madrid a encore démontré sa capacité de résilience l’an dernier, ce qui lui a valu d’être à nouveau victorieux sur la scène internationale et de remporter sa 15ème Ligue des Champions à Wembley contre le Borussia Dortmund il y a un mois. Après avoir attiré Jude Bellingham, la nouvelle star du football anglais, la formation madrilène a bouclé le dossier Kylian Mbappé qui arrive libre en provenance du Paris Saint-Germain. En plus de Vinicius Junior et de Rodrygo Goes, le Real Madrid possède une armada offensive redoutable également complétée par les profils d’Endrick et d’Arda Güler. Le club présidé par Florentino Pérez ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin pour autant. Selon les informations rapportées par le journal AS, le géant espagnol souhaite s’attacher les services de Florian Wirtz, le milieu offensif du Bayer Leverkusen, durant le mercato d’été 2025.

Le Real Madrid veut recruter Florian Wirtz dans un an

Le jeune joueur de 21 ans sort d’une saison de toute beauté avec Leverkusen, club avec qui il a réalisé le doublé Bundesliga - Coupe d’Allemagne. Avec 18 buts et 19 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues, il a rayonné dans le dispositif de Xabi Alonso. En 2024, il a également franchi un cap en sélection sous les ordres de Julian Nagelsmann, inscrivant ses trois premiers buts avec la Mannschaft dont deux lors de l’Euro 2024 qui a vu l’Allemagne sortir en quarts de finale contre l’Espagne. Le quotidien AS précise que le Real Madrid est confiant pour boucler la signature de Wirtz en 2025 mais il faudra sortir une grosse somme pour convaincre Leverkusen de lâcher son joyau encore sous contrat jusqu’en 2027. Une somme de 150 millions d’euros est ainsi évoquée pour un joueur également ciblé par le rival barcelonais et Manchester City notamment. L’idée des Merengue est claire, bâtir une équipe de nouveaux galactiques comme à l’époque de Luis Figo, David Beckham, Zinedine Zidane, Raul et Ronaldo, qui pourchassait à cette période la fameuse décima (la 10ème Ligue des Champions), qui n’arrivera qu’une dizaine d’années plus tard.