Mbappé au Real, Getafe a touché le gros lot ‍!

Par Eric Bethsy

La probable signature de Kylian Mbappé ne réjouit pas seulement le Real Madrid et ses supporters. En Espagne, c’est toute la Liga et ses pensionnaires, à l’image de Getafe et de son président Angel Torres, qui se frottent les mains à l’idée d’accueillir l’attaquant du Paris Saint-Germain cet été.

Kylian Mbappé au Real Madrid, c’est comme si c’était fait. Les différentes parties concernées n’ont encore rien officialisé. Mais l’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain a annoncé son départ au président Nasser Al-Khelaïfi. Le Français discute des derniers détails avec la Maison Blanche qui n’est pas la seule à se réjouir en Espagne. En plus de la presse locale, les autres clubs de Liga sont également enthousiastes à l’idée d’accueillir Kylian Mbappé.

Le président de Getafe Angel Torres a en effet l’impression de toucher le gros lot grâce à son homologue Florentino Pérez. « Si la Liga a besoin d'un joueur comme Kylian Mbappé ? Oui, je crois qu'on a gagné à la loterie. Il faut remercier le Real Madrid et Florentino (Pérez), a réagi le patron de Getafe sur la Cadena Cope. J'espère que beaucoup d'autres stars viendront et que le Barça en recrutera aussi. Il n'y a pas de meilleure équipe pour l'arrivée de Mbappé. » Angel Torres n’est pas le seul dirigeant espagnol avec le sourire.

Tebas également ravi

Dans un entretien accordé au journal portugais A Bola la semaine dernière, Javier Tebas ne cachait pas non plus sa satisfaction quant à la probable venue de Kylian Mbappé dans son championnat. « Cette année, nous avons le meilleur joueur du monde avec Bellingham, la saison dernière Lewandowski était à un très bon niveau, l'Atlético a Griezmann, et si Mbappé arrive, cela nous aidera à être plus compétitifs et à grandir encore plus vite », se félicitait le patron de la Liga, également ravi de voir le Paris Saint-Germain perdre son meilleur joueur.