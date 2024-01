Mbappé a choisi le Real Madrid, le PSG est au courant

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Les indices pleuvent sur l'avenir de Kylian Mbappé, et il y a même une dernière information qui vient de paraitre en Espagne. A savoir que le PSG est au courant que son attaquant vedette a pris la décision de jouer pour le Real Madrid.

Le PSG et le Real Madrid ne savent officiellement pas sur quel pied danser dans le dossier Kylian Mbappé. C’est du moins ce qui se dit des deux côtés des Pyrénées, où chaque club reste silencieux. Luis Enrique et Carlo Ancelotti, les deux entraineurs respectifs, se gardent bien de donner le moindre indice. Tout le contraire de la presse française ou espagnole, pour qui chaque petit élément peut indiquer ce qui sera de l’avenir de l’attaquant parisien. Le suspense est donc entier, même si Kylian Mbappé ne semble pas désireux de le faire durer encore des mois, histoire de ménager les esprits dans ce dossier usant pour tout le monde.

Mbappé au Real, la tendance forte

Les informations sortent tout de même de plus en plus souvent dans le même sens, à savoir que l’international français a déjà fait son choix et est proche de trouver un accord pour rejoindre le Real Madrid sur le long terme. Le PSG, résigné, tente d’entretenir l’espoir avec d’éventuelles offres colossales, mais l’argent n’est plus vraiment le nerf de la guerre pour l’ancien monégasque, qui aurait déjà prolongé à Paris si c’était la question.

Bonne année à tous.

Je vous souhaite santé, bonheur et épanouissement à vous et vos proches.



2024 sera grand !!!!



🥳🎉❤️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 31, 2023

Mais au contraire, le choix fait par Kylian Mbappé est contraire, à savoir qu’il a décidé de rejoindre le Real Madrid. C’est ce qu’affirme Ramon Alvarez de Mon, journaliste pour Radio Marca, et qui assure que la tendance est désormais plus que forte pour qu’il signe à la Casa Blanca dans quelques temps. La décision est prise, et l’accord final doit encore trouvé mais tout est une question de bouclage. Et surtout, information nouvelle venue donc du grand quotidien madrilène, Mbappé aurait informé le PSG de son choix et cela expliquerait aussi le défaitisme dans le camp parisien dans ce dossier.

S’il peut encore y avoir des rebondissements tant que rien n’est officiel et qu’aucune signature n’a eu lieu, les indications sont de plus en plus évidente au sujet d’un penchant de KM7 pour un avenir madrilène. De quoi plomber un peu le moral des Parisiens, qui se concentrent sur la saison actuelle, mais peuvent aussi redouter ce qu’il adviendra de leur équipe sans leur star offensive et meilleur buteur à l’avenir.