Liga ‍: Le Barça envoie un message de paix au PSG et City

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

En quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, le FC Barcelone ne devrait pas s’attaquer à Luis Enrique ou Pep Guardiola malgré les rumeurs. De quoi faire plaisir au PSG et à Manchester City.

Suite à une saison dernière plutôt réussie avec un titre de champion d’Espagne, le Barça pensait passer un nouveau cap pour retrouver le très haut niveau durant cet exercice 2023-2024. Mais cela n’en prend pas vraiment le chemin. Hors du coup en Liga, avec une dizaine de points de retard sur les leaders, Gérone et le Real Madrid, le FCB a perdu la Supercoupe avant d’être éliminé de la Coupe du Roi ces derniers jours. Autant dire qu’à part un énorme exploit en Ligue des Champions, où Barcelone jouera Naples en huitièmes de finale en février-mars, le club catalan va finir la saison sans trophée. Une donnée que Xavi n’accepte pas, et c’est donc pour cette raison que l’entraîneur espagnol a annoncé son départ à l’issue de l’exercice actuel, samedi soir après la nouvelle défaite face à Villarreal (3-5). Un choc qui a secoué tout le football européen.

Luis Enrique et Guardiola vont rester au PSG et à City

❗️The return of Pep Guardiola or Luis Enrique is impossible.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/xsBRw8fHDa — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 28, 2024

Ce dimanche, les premières rumeurs sur le successeur de Xavi ont donc logiquement commencé à circuler, et les pistes Luis Enrique et Pep Guardiola font parler. Les deux anciens de la maison blaugrana ont tout gagné au Barça, mais leur histoire avec le FCB est bien terminée. En effet, selon le Mundo Deportivo, l’éventuel retour d’Enrique ou Guardiola est une utopie pour les supporters. Tout simplement parce que les deux légendes du Barça sont sous contrat avec de gros clubs et n’ont pas l'intention de bouger l’été prochain. Débarqué au PSG l’été dernier, Luis Enrique est la tête d’affiche du nouveau projet sportif de Paris. Malgré une première partie de saison pas si exceptionnelle que cela, l’ancien sélectionneur de l’Espagne ne sera pas licencié par ses dirigeants qataris à l’issue de cette saison. Et un an après sa nomination, et alors que l’équipe prend forme au fil des mois, Luis Enrique ne claquera pas la porte de lui-même, surtout qu’il a beaucoup de pouvoir.

Klopp, De Zerbi, Motta… Qui sera le successeur de Xavi ?

Concernant Guardiola, la donne est similaire. Après avoir remporté la Ligue des Champions pour la première fois dans l’histoire des Citizens l’an dernier, Guardiola est bien installé en Angleterre, où il est le roi du club mancunien. Sous contrat jusqu’en 2025, Guardiola ne prendra donc pas le risque de quitter le club le plus riche au monde pour se mettre en danger au Barça, où il est une véritable légende. Face à toutes ces données, le Barça va donc devoir se trouver une nouvelle cible pour occuper son banc de touche dès la saison prochaine, alors que les noms de Jurgen Klopp, de Roberto De Zerbi, de Thiago Motta ou d’Hansi Flick sont évoqués autour du Camp Nou.