Liga ‍: Fin de carrière pour Mouctar Diakhaby ‍?

Par Guillaume Conte

L'ancien défenseur de l'OL Mouctar Diakhaby a subi tout le poids d'Aurélien Tchouaméni sur son genou et a été gravement blessé. Les pronostics ne sont clairement pas bons pour la suite.

Terrible blessure pour Mouctar Diakhaby, qui a été gravement touché au genou à l’occasion d’un gros contact avec Aurélien Tchouaméni lors du match de Liga entre Valence et le Real Madrid. Sorti du terrain en provoquant de grosses inquiétudes, le défenseur central a d’abord livré un message rassurant sur son état de santé général. Mais désormais, la concentration se fait sur son genou et si les médecins ne veulent pas trop en dire, les craintes sont assez terribles en ce qui concerne la suite. « La bataille sera longue, mais je suis prêt et je ferai tout mon possible pour revenir sur les terrains le plus vite possible et encore plus fort », a livré l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, dont l’absence est déjà annoncée pour un an en raison du caractère très sérieux de la blessure.

Plusieurs opérations nécessaires ?

Vraiment désolé de ce qu'il s'est passé @Diakhaby_5 , je te souhaite un rétablissement rapide 🙏🏾❤️ pic.twitter.com/nx6v4Gice5 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) March 2, 2024

En effet, sa luxation du genou a aussi emporté le ligament croisé antérieur et postérieur. « C'est une blessure très rare. C'est la blessure la plus grave qu'un footballeur puisse avoir au genou. Il a probablement déchiré quatre ou cinq ligaments. C'est une blessure folle », a livré le Dr Enrique Gastaldi à l’antenne de Valence de la Cadena SER. Le traumatologue estime que pour le moment, parler d’un retour au football est vraiment secondaire. « Avec ce type de blessure, la première chose que je dois rechercher, c'est que le patient puisse marcher et qu'il n'y ait plus de problèmes... Et nous ne parlons pas de moins de 9 ou 12 mois d'arrêt de travail. Dans ce type de blessure, blessures, il n'est pas nécessaire de donner des délais. Et la même chose nécessite une ou deux opérations », a livré le spécialiste, pour qui le retour au football de l’international guinéen est pour le moment incertain tant que son genou et sa jambe ne seront pas stabilisés. Et cela demandera plusieurs interventions sans garantie d’un retour à 100 %.