Liga : Cristiano Ronaldo exige d'être le footballeur le mieux payé au monde

Dans : Liga, Foot Mondial.

Cristiano Ronaldo l'a annoncé après la victoire du Real Madrid en finale du Mondial des clubs, il a l'intention de continuer sa carrière chez les Merengue, et même de finir là-bas, du moins si les dirigeants madrilènes le souhaitent. Et ce message envoyé à Florentino Perez n'est pas anodin. En effet, ce lundi, le quotidien sportif Marca affirme que Cristiano Ronaldo a tout de même lié sa prolongation de contrat au Real Madrid avec une augmentation de son salaire.

CR7 ne serait en effet pas satisfait de voir qu'il est désormais moins bien payé que Lionel Messi au FC Barcelone et que Neymar au Paris Saint-Germain. Et cette troisième marche sur le podium derrière Messi et Neymar agace au plus haut point Cristiano Ronaldo, qui souhaite donc que le Real Madrid fasse mieux que les 40ME par an payé par le Barça pour l'Argentin, et les 36ME du PSG pour sa star brésilienne. Pour l'instant, le président du Real Madrid fait la sourde oreille, et ne semble pas vouloir céder aux exigences du joueur portugais. Cependant, il est évident que Florentino Perez ne prendra pas des risques excessifs avec CR7 dont Zinedine Zidane lui a encore rappelé l'importance.