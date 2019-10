Real : Benzema s’amuse à effacer Thierry Henry des tablettes

Dans : Liga.

Buteur contre Leganés (5-0) mercredi en Liga, Karim Benzema entre encore un peu plus dans l’histoire du Real Madrid. Mais aussi dans celle du football français.

N’en déplaise à ses nombreux détracteurs, Karim Benzema fait bien partie des meilleurs attaquants au monde. Si certains doutaient de sa capacité à exister après le départ de Cristiano Ronaldo, le numéro 9 du Real Madrid a fini par mettre tout le monde d’accord. Le Français s’est tout simplement rendu indispensable, à l’image de sa prestation contre Leganés (5-0) mercredi en championnat, lorsqu’il a offert deux passes décisives et inscrit un but sur penalty.

Il n’en fallait pas plus pour faire le bonheur de l’entraîneur Zinédine Zidane, toujours aussi fan de son compatriote. « Comme toujours, Karim ne change pas beaucoup, a commenté le coach des Merengue après la rencontre. C'est important qu'il marque des buts, il en a besoin parce que c'est un attaquant. Mais il apporte beaucoup plus, il fait jouer les autres, il les rend meilleurs. Je suis content pour lui. » Et encore, Zidane n’était peut-être pas au courant du nouveau record de son attaquant.

Benzema détrône encore Henry

En effet, Benzema, arrivé à l’été 2009, vient d’inscrire son 229e but toutes compétitions confondues au Real Madrid. Une statistique qui fait de lui le meilleur buteur français de l’histoire dans un club étranger, devant les 228 réalisations de Thierry Henry avec Arsenal. Rappelons que l’ancien Lyonnais a battu un autre record de la légende des Gunners cette saison, celui du nombre d’apparitions d’un joueur français en Ligue des Champions (113).