Liga : Benzema prend une décision radicale pour son avenir !

On ne sait pas encore si cela annonce du mouvement lors du prochain mercato, ou s'il s'agit d'un choix purement marketing, mais quoi qu'il en soit Karim Benzema a décidé de mettre un terme à sa relation contractuelle avec son agent historique, Karim Djaziri. Ce dernier gérait les intérêts de l'attaquant français du Real Madrid depuis ses débuts à l'OL ou presque, puisque les deux hommes avaient signé un premier contrat en 2004. C'est désormais l'agence Best Of You, basée en Espagne, qui va gérer non seulement la communication et le commercial de KB9, mais également un possible futur transfert de l'attaquant français. Cette société travaille notamment avec Casemiro, mais également avec des basketteurs, et est souvent en relation avec le Real Madrid.

Réagissant à l'annonce de la fin de son contrat avec Karim Benzema, Karim Djaziri a tenu à faire savoir que cela s'était fait de manière cordiale et que cela ne remettait pas en cause la relation amicale entre les deux hommes. « Après 15 ans jalonnés de joies, de tristesses mais surtout de moments inoubliables, Benzema et moi avons décidé de mettre un terme à notre collaboration pour nous renouveler et être encore plus fort. Notre amitié, elle, est éternelle ainsi que le palmarès que Karim s’est forgé », indique le désormais ancien agent de Karim Benzema.