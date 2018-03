Real Madrid : Cristiano Ronaldo s’est mis en mode Ballon d’or 2018, la preuve

Dans : Liga, Foot Europeen.

Ça marche à tous les coups. Face au PSG, Cristiano Ronaldo a sorti l’artillerie lourde pour inscrire trois buts en deux matchs et mettre le club de la capitale à terre.

Pas mal pour un joueur annoncé sur le déclin en début de saison, et qui peinait à faire grimper son compteur en championnat. Ballon d’Or 2017, le Portugais s’est remis en action au début de l’année 2018, et cela paye déjà au rayon des chiffres, ce qui compte toujours pour la plus prestigieuse des distinctions individuelles dans le football. Ainsi, avant la trêve hivernale, le champion d’Europe avait inscrit 16 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues.

Depuis le 1er janvier, comme par hasard les réalisations s’enchainent et Cristiano Ronaldo a tout simplement marqué 15 buts, mais en neuf matchs. Une moyenne colossale qui s’approche presque des deux buts par match. A ce rythme-là, le Real Madrid a tout de même de sérieux atouts dans sa manche pour conserver son titre en Ligue des Champions. Carlo Ancelotti avait l’habitude de dire qu’avec Cristiano Ronaldo, le club merengue commençait ses matchs à 1-0. En ce moment, Zinedine Zidane peut presque se dire qu’il commence chaque rencontre avec deux buts d’avance.