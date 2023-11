Lewandowski viré, le Barça n'en peut plus

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le FC Barcelone s'est incliné mardi contre Donetsk, confirmant que le club catalan était dans une phase descendante. Dans cette séquence délicate, Robert Lewandowski est pointé du doigt.

Un an après avoir rejoint le Barça en échange d’un coquet chèque de 45 millions d’euros pour le Bayern Munich, Robert Lewandowski traverse une grosse zone de turbulence sous le maillot blaugrana. Et ses six buts toutes compétitions confondues cette saison ne suffisent pas à effacer le sentiment de malaise qui entoure le légendaire buteur de 35 ans, dont les prestations barcelonaises ne sont pas à la hauteur des attentes forcément colossales du côté de la Catalogne. Après la défaite face à Donetsk, Santi Gimenez, a brutalement posé la question au sujet de Lewandowski et son impact en Liga et en Ligue des champions.

Lewandowski sur le départ du Barça ?

« L'attaquant polonais n'a pas tiré au but pendant tout le match contre le Shakhtar et n'a pas marqué depuis six matches. Le FC Barcelone commence à voir clairement qu'il y a un problème avec Robert Lewandowski et rêve d'accélérer l'arrivée de Vitor Roque. L'attaquant polonais s'est encore vautré contre le Shakhtar Donetsk dans un duel dans lequel il n'a même pas réussi à marquer », tempête le directeur adjoint d’AS, qui n'est pas le seul à penser cela. Le quotidien sportif barcelonais Sport va dans le même au sujet de Lewandowski.

Welcome to the Club! 💙❤️ pic.twitter.com/ZPSs1BHzkB — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2022

Jordi Gil affirme que désormais la question de l'avenir barcelonais de Robert Lewandowski peut-être posée, même si l'an passé il avait marqué 23 buts. Les stats ont montré que le FC Barcelone ne performait pas moins bien sans l'international polonais. « Le débat est ouvert. Lewandowski, à 35 ans et avec un contrat jusqu'en 2026, a suscité des doutes, surtout quand son physique l'a trahi. Ferran Torres, sans être un numéro 9 né, a été à la hauteur lorsqu'il l'a remplacé et, même, le jeune Marc Guiu a tiré les marrons du feu », écrit le journaliste de sport, confirmant que la direction du Barça se posait des questions sur un joueur dont le nom a été chuchoté du côté de l'Arabie Saoudite ces dernières semaines.