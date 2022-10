Les titres et les voitures, Andres Iniesta revient sur sa dépression

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Dans le football, plusieurs sujets sont encore très tabous, c'est notamment le cas de la santé mentale chez les joueurs. Si la situation semble évolué depuis quelques années, il reste du chemin à parcourir lorsque l'on entend le témoignage d'Andres Iniesta.

Joueur star du FC Barcelone pendant 16 ans, Andres Iniesta est considéré comme l'un des meilleurs joueurs l'histoire du club blaugrana et de la sélection espagnole. Vainqueur de neuf Liga, quatre Ligue des Champions, deux Euro et d'une Coupe du monde, le maestro a tout remporté durant sa carrière. S'il coule aujourd'hui des jours paisibles au Japon où il termine progressivement sa carrière, le joueur de 38 ans a connu une période sombre avant son sacre au mondial 2010. Au cours d'un entretien pour la chaîne Youtube, The Wild Project, Iniesta a confié avoir traversé une période de dépression après la disparition tragique de son ami Dani Jarque, décédé le 8 août 2009 des suites d'une insuffisance cardiaque.

Le témoignage poignant d'Iniesta sur sa maladie

« Quand je luttais contre la dépression, le meilleur moment de la journée était la prise de mes pilules avant d’aller me coucher. J’avais perdu l’envie de vivre. Je faisais un câlin à ma femme, mais c’était comme faire un câlin à un oreiller. Vous ne ressentez rien. Je vais toujours en thérapie parce que j’ai besoin de me réparer. J’aime écouter des professionnels parler de la maladie mentale et de la dépression. Avec le temps, la vie vous apprend que la dépression et la maladie mentale peuvent toucher n’importe qui. Ce n’est pas une question de biens matériels. Je peux avoir toutes les voitures du monde et tout ce que je veux, mais il est toujours difficile de faire face aux problèmes de la vie » a avoué le natif de Fuentealbilla qui avait rendu un vibrant hommage à son ami en marquant le but victorieux lors de la finale du mondial 2010 face aux Pays-Bas avec un t-shirt où il était inscrit dessus « Dani Jarque siempre con nosotros » (Dani Jarque toujours avec nous). Iniesta espère probablement libérer la parole de certains athlètes avec son témoignage et ouvre en tout cas la porte en ce sens.